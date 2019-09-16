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17:45 (мск), источник: РИА Новости

Дело Устинова вряд ли скажется на доверии к Росгвардии, заявил Песков

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Дело Павла Устинова, получившего 3,5 года колонии за нанесение травмы омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, вряд ли скажется на доверии россиян к сотрудникам Росгвардии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

Решение отправить Устинова на 3,5 года в колонию общего режима Тверской суд Москвы принял ранее в понедельник. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.

Песков отметил, что в Кремле «по-прежнему не намерены комментировать судебное решение». «В очередной, наверное, раз скажу, что не следует делать каких-то обобщающих выводов», — заявил он.

«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», — добавил Песков, отвечая на вопрос о том, как может сказаться на доверии россиян к Росгвардии решение по делу Устинова.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

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