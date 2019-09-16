Дело Устинова вряд ли скажется на доверии к Росгвардии, заявил Песков

Решение отправить Устинова на 3,5 года в колонию общего режима Тверской суд Москвы принял ранее в понедельник. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.
Песков отметил, что в Кремле «по-прежнему не намерены комментировать судебное решение». «В очередной, наверное, раз скажу, что не следует делать каких-то обобщающих выводов», — заявил он.
«Одно конкретное дело вряд ли может сказаться на доверии россиян к Росгвардии», — добавил Песков, отвечая на вопрос о том, как может сказаться на доверии россиян к Росгвардии решение по делу Устинова.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.