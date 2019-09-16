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15:12 (мск), источник: Интерфакс

Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов считает неправомерным говорить об оккупации Советским Союзом территорий Польши и Прибалтики, поскольку жители этих территорий получили советское гражданство.

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«Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили ее и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и (части) Польши становились гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — и политическую и творческую. Разве бывает такая оккупация?» — заявил Иванов на пленарном заседании по итогам Международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии».

По его мнению, говорить об оккупации антиисторично.

Он предложил сравнить ситуацию в этих странах с оккупацией стран Германией или с режимом в колониях Великобритании и Франции.

Разница колоссальная, подчеркнул Иванов.

Он признал, что «были репрессии на этих территориях», однако отметил, что они были «равно как и на других частях Советского Союза».

Беднейшие слои и средний класс многое получили от советской власти, ту же землю, напомнил он.

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