15:12 (мск), источник: Интерфакс
Сергей Иванов призвал не называть оккупацией присоединение к СССР Прибалтики и части Польши
Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Председатель попечительского совета Российского
«Сейчас очень много говорится, что мы оккупировали Польшу, разделили ее и так далее. Это не оккупация, потому что население и Прибалтики, и (части) Польши становились гражданами Советского Союза со всеми вытекающими правами и обязанностями. Многие из граждан этих территорий стали входить в советскую элиту — и политическую и творческую. Разве бывает такая оккупация?» — заявил Иванов на пленарном заседании по итогам Международной научной конференции «Стратегия СССР по предотвращению Второй мировой войны в Европе и Азии».
По его мнению, говорить об оккупации антиисторично.
Разница колоссальная, подчеркнул Иванов.
Он признал, что «были репрессии на этих территориях», однако отметил, что они были «равно как и на других частях Советского Союза».
Беднейшие слои и средний класс многое получили от советской власти, ту же землю, напомнил он.