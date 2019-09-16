Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как менялось отношение к слову «демократия» в России В России отметили Международный день демократии. У этого слова была сложная и интересная судьба
Фоторепортажи
12Стенно-графический отчет: художники раскрасили Одинцово
20Обломки самолета на черном пляже в Исландии
15:58 (мск), источник: Коммерсантъ

Нефтяной кризис в Саудовской Аравии

Последние данные.

6
фотографий
6
фотографий

  • Рост цен на нефть после атаки дронов на объекты крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии стал максимальным с февраля 2016 года. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 7,77% и стоят более $59 за баррель. Нефть марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% (до $69,91).
  • Благодаря росту нефтяных цен резко укрепился рубль. Нынешние показатели — самые высокие с начала августа. Доллар при открытии Мосбиржи обвалился сразу на 75 коп., до отметки 63,58 руб./$ — минимального значения с конца июля. Евро опустился ниже 70,5 руб./€ — на 88 коп. ниже закрытия минувшей пятницы.
  • Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщала, что к вечеру понедельника Саудовская Аравия намерена на треть восстановить потерянную из-за атаки добычу.
  • МИД РФ осудил атаку на Saudi Aramco. «Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США», — говорится в заявлении ведомства. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия может усилить уровень безопасности на объектах по добыче нефти после атаки в Саудовской Аравии.
  • Дональд Трамп в субботу заявил, что США считают виновным в атаке Иран. Он отметил, что США находится в «боевой готовности» для возможного ответа на атаку. Министр энергетики США Рик Перри в понедельник заявил об устойчивости рынка нефти после атак: «Несмотря на злонамеренные усилия Ирана, мы уверены в том, что рынок устойчив и будет реагировать позитивно». Иран назвал обвинения безосновательными.
  • Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы. Официальный представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» предостерег иностранных специалистов от посещения нефтяных объектов — они не исключают, что могут совершить повторное нападение.

Следите за развитием темы Атака дронов на Saudi Aramco
 Россия предупредила о ядерной войне
Путин уволил генералов. Кто лишился постов
США опубликовали снимки нефтяных объектов в Саудовской Аравии
В Крыму поддержали двойное название республики
В РПЦ выразили недоумение поведением Собчак на свадьбе
Россияне назвали комфортный для накоплений уровень дохода
Туристы устремились к месту крушения самолета в Исландии (фото)
Как выглядит «парящее над землей» дагестанское село (фото)
Необычные волны в Оклахоме озадачили физиков и геологов
Здоровье
Крем для лица с ртутью довел женщину до комы Она купила поддельный крем у знакомой.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
5 сюрпризов китайского автопрома, о которых стоит знать Автомобильная промышленность Китая развивается семимильными шагами! Вот только ключевые факты из истории китайского автопрома известны совсем немногим… Авто Mail.ru решил устранить этот пробел
Кино
Дочь ведущей «Давай поженимся!» заявила о сложных съемках шоу Работа в передаче не всегда дается телеведущей легко
Недвижимость
Стало известно, где в России больше всего платят за ЖКУ
Россияне нашли способ заработать миллионы рублей на кусках фанеры
Самое недоступное жилье в Москве стало еще недоступнее
«Москва или Петербург?»: тест
Дети
49-летняя дочь Роберта Рождественского впервые стала мамой Ксения Рождественская родила дочку
Леди
«С каждым годом молодеет»: в сети обсуждают портрет Галкина Шоумен показал новое фото в инстаграме.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь