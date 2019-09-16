Нефтяной кризис в Саудовской Аравии

Рост цен на нефть после атаки дронов на объекты крупнейшей в мире нефтедобывающей компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии стал максимальным с февраля 2016 года. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали на 7,77% и стоят более $59 за баррель. Нефть марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8% (до $69,91).
Благодаря росту нефтяных цен резко укрепился рубль. Нынешние показатели — самые высокие с начала августа. Доллар при открытии Мосбиржи обвалился сразу на 75 коп., до отметки 63,58 руб./$ — минимального значения с конца июля. Евро опустился ниже 70,5 руб./€ — на 88 коп. ниже закрытия минувшей пятницы.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщала, что к вечеру понедельника Саудовская Аравия намерена на треть восстановить потерянную из-за атаки добычу.
МИД РФ осудил атаку на Saudi Aramco. «Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ. Считаем контрпродуктивным использовать произошедшее для нагнетания страстей вокруг Ирана в русле известной линии США», — говорится в заявлении ведомства. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия может усилить уровень безопасности на объектах по добыче нефти после атаки в Саудовской Аравии.
Дональд Трамп в субботу заявил, что США считают виновным в атаке Иран. Он отметил, что США находится в «боевой готовности» для возможного ответа на атаку. Министр энергетики США Рик Перри в понедельник заявил об устойчивости рынка нефти после атак: «Несмотря на злонамеренные усилия Ирана, мы уверены в том, что рынок устойчив и будет реагировать позитивно». Иран назвал обвинения безосновательными.
Ответственность за атаку взяли йеменские повстанцы-хуситы. Официальный представитель вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» предостерег иностранных специалистов от посещения нефтяных объектов — они не исключают, что могут совершить повторное нападение.
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