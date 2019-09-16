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16:17 (мск), источник: Интерфакс

Минск опроверг планы создания конфедерации России и Белоруссии

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU — Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт подчеркнула абсолютный приоритет сохранения независимости в ходе экономической интеграции с Россией, комментируя публикации в СМИ о том, что две страны якобы планируют объединиться в конфедерацию.

Источник: Reuters

«В основе любых процессов лежит тезис о независимости Беларуси и России. Это свято! Красные флажки — это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается — к этому страны не готовы», — заявила Эйсмонт, комментируя газете «Наша Нива» публикацию в «Коммерсанте», где характер ожидаемой интеграции описывался с использованием принципа конфедеративности.

По словам Эйсмонт, «все громкие термины» в статье «Ъ», в частности, конфедерация, в Минске оценивают как «досужие журналистские штампы. «В целом же в интеграционной работе, которая сейчас ведется, стороны исходят из тех реалий, которые имеют, то есть из достигнутого уровня взаимодействия», — полагает пресс-секретарь Александра Лукашенко.

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Она напомнила, что на уровне ведомств в Белоруссии и России продолжается работа совместных коллегий, эффективно работают Парламентское собрание, Союзный Совмин, Высший госсовет Союзного государства. «Это те органы, через которые, согласно договоренностям президентов, решаются и будут решаться вопросы двусторонних отношений», — полагает Эйсмонт.

«Что касается вопроса о “вбросе” (о статье “Коммерсанта” по поводу конфедерации — ИФ) — программа станет программой, только тогда, когда ее подпишут президенты и она будет принята на высшем Госсовете в декабре — опять же, если стороны будут к этому готовы. Пока работа продолжается», — подчеркнула она.

Как сообщалось, в понедельник, 16 сентября, «Коммерсант» опубликовал проект программы интеграции Белоруссии и России, который 6 сентября парафировали премьер-министры Сергей Румас и Дмитрий Медведев. По мнению «Ъ», эта степень интеграции выше, чем в Евросоюзе, и «фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства».

16 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что план дальнейшей интеграции России и Белоруссии может быть представлен президентам двух стран до конца года, его содержание пока носит предварительный характер и будет дальше согласовываться.

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