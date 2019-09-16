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17:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин подписал указы о помиловании

Президент России помиловал трех человек.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Из колонии выйдет мать пятерых детей, которая была вынуждена торговать наркотиками, и женщина, убившая из чувства ревности мужа. Также помилован ветеран труда, тяжело ранивший человека в ссоре.

Владимир Путин подписал указ, которым помиловал мать пятерых малолетних детей Наталью Сапоцкую из города Прокопьевска Кемеровской области. В 2017 году региональный суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков), назначив шесть лет колонии общего режима.

При этом на момент вынесения приговора она была беременна.
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Наталья Сапоцкая признала свою вину и помогла правоохранителям в расследовании преступления. Ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, а преступление совершила под давлением (возможно, не только психологическим, но и физическим) со стороны своего сожителя.

В колонии Наталья Сапоцкая порядок не нарушала, а, напротив, поощрялась за добросовестный труд и хорошее поведение.

Другая помилованная президентом, Оксана Ивасюк, также была осуждена в 2017 году. Приговор за убийство (ст. 105 УК РФ) ей вынес Искитимский районный суд Новосибирской области.

Согласно фабуле обвинения, женщина убила ножом своего мужа на почве ревности и обиды за телесные повреждения: тот сначала избил ее, а потом попытался зажать голову дверью.
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После убийства Оксана Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать потерпевшему медицинскую помощь. Позже она сама явилась в правоохранительные органы с повинной. До помилования Ивасюк отбыла часть срока — два года десять месяцев.

Еще одним помилованным оказался 81-летний Алексей Давыдов, который Ряжским райсудом Рязанской области был приговорен к трем годам колонии за то, что в ходе ссоры нанес человеку ножевые ранения (ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Согласно материалам дела, поводом для нападения стало аморальное поведение потерпевшего. Алексей Давыдов признал свою вину и возместил имущественный и моральный ущерб.

У Алексея Давыдова, который был награжден медалью «Ветеран труда», слабое здоровье и ряд хронических заболеваний и в колонии ему не могут оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Николай Сергеев

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