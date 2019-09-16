20:39 (мск), источник: ТАСС
СМИ: российская разведка в 2010—2011 годах получила доступ к системам связи ФБР
Как сообщает
По версии его источников из числа бывших и действующих сотрудников разведывательных служб США, российская сторона провела эту операцию предположительно в 2010—2011 годах.
Они не исключили, что РФ могла получить информацию, нужную для проведения операции, от некоего информатора в США.
Согласно приведенным в публикации утверждениям, разведслужбам РФ удалось расшифровать некоторые сигналы и сообщения, которыми обменивались по радио сотрудники ФБР. В обязанности данных сотрудников в частности входило выявление российских разведчиков, якобы действующих на территории США.
По словам источников, это позволило разведслужбам РФ «в американских городах, в том числе Вашингтоне,
Как полагают источники, российская сторона получила возможность избегать слежки со стороны ФБР, получать информацию о сотрудниках бюро, а также более эффективно «связываться с важными информаторами».
Как следует из публикации, с некоторыми из них не связывались, чтобы не выдать их, некоторые испугались разоблачения и сами перестали контактировать с американской стороной.
По утверждению источников, власти США полагают, что при осуществлении данной операции РФ применяла загородные комплексы российского посольства в штатах
Тогда Вашингтон ввел в отношении Москвы санкции в связи с приписываемыми ей хакерскими атаками на американские политические институты. Как отмечает Yahoo, на самом деле одной из причин, по которой США объявили данные рестрикции, была указанная операция.