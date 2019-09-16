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21:29 (мск), источник: РИА Новости

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

АНКАРА, 16 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран.

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — сказал Путин.

По его словам, руководству королевство «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.

«Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — подчеркнул президент.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить — С-300 или С-400 — Путин ответил: «Пусть выбирают».

Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства.

«Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: “Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примерил ваши сердца и сделал вас братьями”. Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — заключил российский президент.

Атаки на нефтяные объекты

В ночь на субботу на двух саудовских нефтяных объектах, принадлежащих госкомпании Saudi Aramco, вспыхнул пожар.

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Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, «нет никаких свидетельств» того, что атака происходила из Йемена.

Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае «продолжения провокаций».

В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на «подготовку почвы» секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.

Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий.

Пресс-конференция Путина, Эрдогана и Рухани по Сирии. Прямая трансляция
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19:57 (мск)© Ньюстюб
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