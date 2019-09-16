Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400

Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран.
«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — сказал Путин.
По его словам, руководству королевство «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.
«Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — подчеркнул президент.
В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить — С-300 или С-400 — Путин ответил: «Пусть выбирают».
Кроме того, российский лидер еще раз процитировал Коран, комментируя атаки на нефтяные объекты королевства.
«Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно с мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: “Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примерил ваши сердца и сделал вас братьями”. Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — заключил российский президент.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, которые напали на НПЗ при помощи дронов. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в случившемся Иран. По его словам, «нет никаких свидетельств» того, что атака происходила из Йемена.
Более того, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае «продолжения провокаций».
В свою очередь, Тегеран обвинения отверг. В МИД Ирана подчеркнули, что слова Помпео похожи на «подготовку почвы» секретными организациями для дальнейших действий США в регионе.
Помимо этого, командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде в ответ на слова Грэма предупредил, что две американские базы и корабль на Ближнем Востоке находятся под прицелом иранских ракет, которые нанесут удар в случае военных действий.