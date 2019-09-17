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00:46 (мск), источник: Коммерсантъ

СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США

Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.

Источник: AP 2019

Операция якобы была нацелена на переписку ФБР. Она создала помехи в вычислении российских шпионов в США, заставила оборвать контакты с агентами ЦРУ и ФБР в России, а также заставила американские спецслужбы принять более жесткие меры безопасности в ряде своих учреждений.

Российские шпионы ощутимо улучшили способность расшифровывать некоторые виды защищенной связи и отслеживали с этих дач устройства, используемые спецгруппами наблюдения ФБР, рассказали источники издания.

Российские агенты предположительно изобрели новые методы перехвата разведывательных сообщений США, в числе которых взлом не подключенных к интернету компьютеров.
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Как заявила в разговоре с «Ъ FM» представитель МИД России Мария Захарова, российские дипломаты изучат эту информацию. При этом она связала появление публикации с приближающимися президентскими выборами в США.

«Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется “до выборов президента США остался ровно год”. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого. Электоральный цикл в США — это такая веселая карусель, поэтому к этому надо относиться, с одной стороны, с пониманием того, что происходит в Соединенных Штатах Америки, с другой стороны, мы, безусловно, каждый подобный случай будем комментировать. И этот материал подробнейшим образом прокомментируют эксперты — непосредственно наши дипломаты в посольстве России в США», — сказала госпожа Захарова.

Напомним, 29 декабря 2016 года господин Обама ввел в отношении России новые санкции из-за предполагаемого «вмешательства в выборы» и «давления на американских дипломатов», а также выслал из страны 35 российских дипломатов и членов их семей. Кроме того, был закрыт доступ к так называемым загородным дачам постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне.

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