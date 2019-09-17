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00:19 (мск), источник: РИА Новости

Губернатор Морозов поручил проверить советницу после селфи в «шоколаде»

САМАРА, 16 сен — РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил провести служебную проверку своего советника по IT-сфере, бывшего руководителя аппарата губернатора и правительства региона 55-летней Светланы Опенышевой после селфи в «шоколадной» ванне, сообщил в понедельник пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук. По данным местных СМИ, глава региона также поручил уволить чиновницу.

Источник: РИА Новости

По данным издания Ulpressa, Опенышева, ныне занимающая должность директора областного учреждения «Правительство для граждан», выложила в своем аккаунте в Instagram селфи с отдыха в санатории в Азербайджане, где она принимает нафталановую ванну: на фото видна голова чиновницы, по горло погруженной в нафталановую нефть. Под фотографией Опенышева оставила надпись: «Много шоколада не бывает». В настоящее время пост, вызвавший критику губернатора, удален.

«Любое нескромное отношение будет пресекаться. Многие могут себе позволить выехать за границу. Но когда я посмотрел на чудачества госпожи Опенышевой, я принял решение провести служебную проверку. Нужно жить более скромно», — цитирует Морозова Гончарук в Twitter.

Ulpressa приводит более полную цитату Морозова, в которой глава региона говорит, что принял решение не только провести служебную проверку, но и уволить Опенышеву:

Я многим подписываю разрешения на отпуск за рубежом (закон оговаривает), но нельзя так кичиться своим достатком. Мое решение — провести служебную проверку и уволить Опенышеву.

Светлане Опенышевой 55 лет. С 2001 по 2007 годы работала в администрации города Димитровграда, с сентября 2007 — в правительстве Ульяновской области. С ноября 2010 года — заместитель председателя правительства Ульяновской области, с марта 2013 года — заместитель председателя правительства региона — руководитель аппарата губернатора и правительства Ульяновской области. В настоящее время Опенышева является советником губернатора Ульяновской области, возглавляет областное учреждение «Правительство для граждан».

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