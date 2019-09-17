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11:24 (мск), источник: Интерфакс

Представлен новый начальник ГУ МВД по Свердловской области

Екатеринбург. 17 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой во вторник представил нового начальника ГУ МВД по Свердловской области Александра Мешкова, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УрФО.

Уральский полпред Николай Цуканов принял участие в церемонии представления. Он выразил надежду, что новый руководитель регионального МВД «с первых дней начнет вникать в проблемные вопросы и принимать необходимые меры по их решению».

«Тот факт, что столь значимая территория почти год оставалась без начальника ГУ МВД, повлек за собой ряд проблем. Своевременно не решались кадровые вопросы, ослабла дисциплина», — говорится в пресс-релизе.

В сообщении пресс-службы уральского полпредства подчеркивается, что недостатки в работе органов внутренних дел сказались на общем ухудшении криминогенной обстановки в Свердловской области: за январь-август 2019 года количество зарегистрированных преступлений в регионе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло на 3,9%.

Цуканов также назвал в числе задач нового руководителя контроль за реализацией нацпроектов, усиление борьбы с экономическими и коррупционными преступлениями, противодействие экстремистским проявлениям и попыткам дестабилизации общественно-политической ситуации.

«Не стоит забывать, что Свердловская область определена местом проведения Универсиады 2023 года. Прошу органы внутренних дел включиться в работу по обеспечению безопасности ее проведения», — добавил полпред.

Как сообщалось, в сентябре Указом президента РФ генерал-майор полиции Александр Мешков был назначен начальником ГУ МВД по Свердловской области.

До этого назначения Мешков около двух лет возглавлял Управление МВД России по Астраханской области.

Прежний руководитель свердловской полиции Михаил Бородин с октября 2018 года возглавляет главк МВД в Воронежской области.

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