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12:51 (мск), источник: Интерфакс

В Кишиневе задержан глава информагентства и радио «Sputnik Молдова»

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU — Пресс-служба агентства Sputnik сообщает о задержании руководителя информагентства и радио «Sputnik Молдова» Владимира Новосадюка.

«В Кишиневе задержан глава “Sputnik Молдавия” Владимир Новосадюк, его статус пока неизвестен — пресс-служба Sputnik», — говорится в телеграм-канале Russia Today.

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Позднее в национальном центре Молдавии по борьбе с коррупцией «Интерфаксу» сообщили, что Новосадюк задержан по обвинению в причастности к действиям, которые привели к краже группой лиц $1 млрд из банковской системы Молдавии. Он доставлен в НЦБК и дает показания следователям.

Накануне на 72 часа были задержаны двое депутатов парламента Молдавии от фракции партии «Шора» Марину Таубер и Регину Апостолову. Ранее с них сняли депутатскую неприкосновенность.

В августе парламент уже снял депутатскую неприкосновенность с известного предпринимателя Илана Шора, он объявлен в международный розыск. Шор был мэром третьего по величине в стране города Оргеев и председателем Совета директоров «Bаncа de Economii» («Сберегательный банк») и одним из основных акционеров этого банка и двух других — «Banca Sociala» и «Unibank». Апостолова и Таубер были акционерами указанных банков и входили в ближайшее окружение Шора. Они стали депутатами по спискам созданной им партии в феврале 2019 года.

В 2014 году из трех банков было незаконно выведено за рубеж около 1 млрд долларов, что составляло более 20% ВВП Молдавии. В июне 2017 года Шор был приговорен к 7,5 годам тюремного заключения, но он до сих пор остается на свободе, так как решение суда вступает в силу после рассмотрения в Апелляционной палате.

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