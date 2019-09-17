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13:46 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.

Источник: РИА Новости
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«Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Я еще раз повторяю: есть вердикт суда, и есть законное право по опротестованию этого вердикта», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видел ли российский лидер Владимир Путин видео задержания Устинова.

Песков также отметил, что в Кремле не считают возможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи.

Тверской суд Москвы ранее в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся, из-за чего Лягин получил вывих плеча. Подсудимый вину не признал.

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