13:46 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости.
«Я не думаю, что президент смотрел это видео. Понимаете, это не прерогатива президента разбираться в конкретных делах и знакомиться с обстоятельствами. Я еще раз повторяю: есть вердикт суда, и есть законное право по опротестованию этого вердикта», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видел ли российский лидер Владимир Путин видео задержания Устинова.
Песков также отметил, что в Кремле не считают возможным комментировать решение суда и действия того или иного судьи.
Тверской суд Москвы ранее в понедельник отправил Устинова на 3,5 года в колонию общего режима за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы 3 августа. Согласно материалам дела, 3 августа на Пушкинской площади старший сержант полиции Александр Лягин задержал Устинова, «нарушавшего общественный порядок и являющегося активным участником массовых беспорядков». Устинов сопротивлялся,