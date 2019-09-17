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15:08 (мск), источник: РИА Недвижимость

Поклонская назвала питейные заведения в жилых домах «обителью зла»

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская поддержала инициативу о запрете продажи алкоголя в небольших по площади барах и кафе, расположенных в жилых домах, назвав такие питейные заведения «обителью зла».

Источник: РИА "Новости"

Газета «Коммерсант» во вторник написала, что правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от «Единой России». Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.

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«Хочу поддержать своих коллег из “Единой России” по внесённому законопроекту о запрете продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в помещениях жилых домов», — написала Поклонская в своем канале в мессенджере Telegram.

Депутат считает, что подобные заведения, называемые «пивнушками и наливайками», являются «некой обителью зла и не несут ничего созидательного и здорового нашему обществу». По ее мнению, такие заведения не только мешают спокойному отдыху жителей домов, но и несут угрозу жизни и здоровью окружающих, в том числе из-за насилия и поножовщины.

«Поэтому, надеюсь, мы хоть как-то убережём покой и обеспечим порядок в домах людей, исключив из “дорожных карт” лиц, злоупотребляющих алкоголем, подобные места», — добавила депутат.

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