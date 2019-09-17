Поклонская назвала питейные заведения в жилых домах «обителью зла»

Газета «Коммерсант» во вторник написала, что правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 квадратных метров. Законопроект был подготовлен группой депутатов Госдумы от «Единой России». Как сказано в пояснительной записке, инициатива вызвана необходимостью обеспечить общественный порядок и права граждан на тишину и отдых в местах проживания.
«Хочу поддержать своих коллег из “Единой России” по внесённому законопроекту о запрете продажи алкоголя в барах, кафе и ресторанах, расположенных в помещениях жилых домов», — написала Поклонская в своем канале в мессенджере Telegram.
Депутат считает, что подобные заведения, называемые «пивнушками и наливайками», являются «некой обителью зла и не несут ничего созидательного и здорового нашему обществу». По ее мнению, такие заведения не только мешают спокойному отдыху жителей домов, но и несут угрозу жизни и здоровью окружающих, в том числе из-за насилия и поножовщины.
«Поэтому, надеюсь, мы хоть как-то убережём покой и обеспечим порядок в домах людей, исключив из “дорожных карт” лиц, злоупотребляющих алкоголем, подобные места», — добавила депутат.