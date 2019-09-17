Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

«Верховный административный суд отклонил апелляцию консорциума “Газовое развитие и расширение в Болгарии” на решение 741 от 2019 года Комиссии по защите конкуренции и прекратил производство по делу», — говорится в документах суда.
Отмечается, что решение связано с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме, что было установлено в связи с поступившим письменным запросом от болгарского филиала Completions Development, который является участником консорциума». Completions Development аффилирована с российской Трубной металлургической компанией (ТМК).
Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая.
Первая предназначена для поставок российского сырья турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (через Болгарию в Сербию и Венгрию). Запуск планируется до конца 2019-го.
В январе «Булгартрансгаз» принял окончательное решение о строительстве нового газопровода от границы с Турцией до Сербии, который примет газ «Турецкого потока».
Оно последовало за аукционом на бронирование мощностей в новой ГТС, в ходе которого две компании, в том числе «Газпром», забронировали 100 процентов будущих объемов транзита газа.
Болгария планирует завершить строительство балканского ответвления «Турецкого потока» до конца 2020 года, заявляла в июне председатель болгарского парламента.
В апреле компания объявляла, что победителем тендера на проектирование и строительство газопровода стал консорциум во главе с Arkad Engineering при участии итальянской Arkad-ABB. Консорциум пообещал реализовать проект к концу 2020 года за 1,1 миллиарда евро.
Как альтернативный он предложил другой вариант: в течение восьми месяцев, то есть к концу текущего года, за 1,29 миллиарда евро.
Итоги тендера обжаловал второй его участник — консорциум «Газовое развитие и расширение в Болгарии». Эту апелляцию и отклонил во вторник местный суд.