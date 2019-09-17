21:08 (мск), источник: Газета.Ру
США привели войска в боевую готовность
Американский
Как отмечается, американская сторона пошла на этот шаг после атак нефтяных объектов в Саудовской Аравии.
Также Пенс рассказал, что госсекретарь страны Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. Также в это время президент США Дональд Трамп обдумывает дальнейший курс действий.
Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы