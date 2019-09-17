Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Как менялось отношение к слову «демократия» в России В России отметили Международный день демократии. У этого слова была сложная и интересная судьба
Фоторепортажи
30Новый флешмоб: 30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием
27Новый облик Земли показали с воздуха
21:08 (мск), источник: Газета.Ру

США привели войска в боевую готовность

Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска. Об этом сообщает Reuters.

Источник: AP 2019

Как отмечается, американская сторона пошла на этот шаг после атак нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

Также Пенс рассказал, что госсекретарь страны Майк Помпео отправился в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить ситуацию с нападением. Также в это время президент США Дональд Трамп обдумывает дальнейший курс действий.

Пожары произошли на НПЗ на востоке страны Абкайк, который является одним из крупнейших в мире, и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда. Оба НПЗ принадлежат госкомпании Saudi Aramco.

Читайте также
Атака на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии
Во время загрузки произошла ошибка.
03:57 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Атака дронов на Saudi Aramco
 Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Украина набросилась на журналистку из Крыма
Северокорейский «кальмаровый» флот «атаковал» Приморье
Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу
Суд изъял имущество экс-чиновника на 9 миллиардов рублей
«Зенит» упустил победу в матче группового этапа Лиги чемпионов
ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанным объектом
30 экстренных служб мира снялись со своим оборудованием (фото)
Здоровье
32 любопытных факта о человеческом теле Вы узнаете о себе много интересного.
WOWSale
Как провести выходной, не слезая с дивана Подборка, которую вы ждали
Авто
Новый седан от Mazda: цена неприятно удивила Российское представительство японского бренда анонсировало российские продажи седана Mazda 3, а продажи новинки стартуют 1 октября
Кино
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк Эфир программы Дмитрия Борисова вызвал бурную реакцию у публики
Недвижимость
Заммэра Москвы рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах
Эксперт рассказал, как можно сэкономить на платежах за ЖКУ
Коллектор ошибся квартирой и сам оказался в должниках
За что могут отобрать дачу?
Популярные темы на «Детях»
Больные дети в детском саду 637
Как много одиноких девушек 445
Вовлечённость отцов в выращивание детей 341
Через годы, через расстоянье... 263
Леди
Безрукова, Зара, Канделаки и другие звезды на вечеринке Glamour Знаменитости поздравили российский глянец с круглой датой.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь