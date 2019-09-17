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20:29 (мск), источник: ТАСС

Два Ту-160 в ходе полета над Балтийским морем сопровождали истребители пяти стран

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС России в ходе полета над Балтийским морем на отдельных участках сопровождали истребители пяти стран. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства, два ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет длительностью 7 часов над нейтральными водами Балтийского моря.

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сказали в министерстве.

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На данный момент бомбардировщики РФ вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.

Ранее пресс-служба ВВС Бельгии заявила, что королевство поднимало во вторник в воздух свои истребители для сопровождения российских самолетов Ту-160 и Су-27.

В бельгийских ВВС добавили, что это была для них первая подобная операция.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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