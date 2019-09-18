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02:16 (мск), источник: РИА Новости

Губернатору рекомендовали не увольнять чиновницу за селфи в «шоколаде»

САМАРА, 17 сен — РИА Новости. Комиссия по этике рекомендовала губернатору Ульяновской области Сергею Морозову не увольнять своего советника Светлану Опенышеву, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Тимофей Гончарук.

Источник: РИА Новости

Собеседник агентства уточнил, что Морозову посоветовали ограничиться выговором.

Губернатор пока не ознакомился с решением комиссии, так как находится на совещании.

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Ранее Опенышева выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью «Много шоколада не бывает».

Пост вызвал критику со стороны Морозова. Он назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и призвал «жить более скромно».

Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении. Кроме того, чиновница удалила публикацию и попросила прощения.

Отмечается, что недельный курс таких ванн стоит 650 долларов (менее 42 тысяч рублей).

Пользователи Facebook оставляют комментарии в поддержку Опенышевой, называя ситуацию «бредом», «скандалом на пустом месте» и «апофеозом абсурда».

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