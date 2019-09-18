Губернатору рекомендовали не увольнять чиновницу за селфи в «шоколаде»

Собеседник агентства уточнил, что Морозову посоветовали ограничиться выговором.
Губернатор пока не ознакомился с решением комиссии, так как находится на совещании.
Ранее Опенышева выложила в Instagram фотографию с отдыха в азербайджанском санатории, где она принимает нафталановую ванну, с подписью «Много шоколада не бывает».
Пост вызвал критику со стороны Морозова. Он назвал поведение Опенышевой «чудачеством» и призвал «жить более скромно».
Началась служебная проверка, женщина написала заявление об увольнении. Кроме того, чиновница удалила публикацию и попросила прощения.
Отмечается, что недельный курс таких ванн стоит 650 долларов (менее 42 тысяч рублей).
Пользователи Facebook оставляют комментарии в поддержку Опенышевой, называя ситуацию «бредом», «скандалом на пустом месте» и «апофеозом абсурда».