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22:31 (мск), источник: ТАСС

Путин согласился обсудить предложения КПРФ о совершенствовании избирательной системы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. По мнению президента, политическая система страны представляет собой «живой организм», и нужно смотреть, что можно откорректировать, чтобы сделать ее более эффективной.

Источник: Reuters

Политическая система страны представляет собой живой организм, нужно смотреть, как имеющиеся инструменты работают и что можно откорректировать, чтобы усовершенствовать и сделать систему более эффективной. Об этом заявил во вторник президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, предложив обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.

«Сейчас выборы завершились. Я думаю, есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему», — заявил Зюганов на встрече с главой государства, отметив, что КПРФ готова к такой работе.

Хорошо. Мы постоянно с вами обсуждаем вопросы подобного рода, в том числе то, что касается политической системы страны. Это живой организм, мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа.
Владимир Путин
президент РФ

Руководитель КПРФ в свою очередь заявил, что у фракции есть хорошие идеи законодательных поправок в этой сфере. «Мы их внесем, если вы поддержите. Будет гораздо полезнее всем и выборной системе пойдет [на пользу]. Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались, развивали страну, а не сутяжничали», — добавил Зюганов.

«Давайте поговорим», — предложил в ответ президент.

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