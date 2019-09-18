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06:52 (мск), источник: РИА Новости

В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью» действия

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Дальность действий российских ракет Х-101 пока недостижима ни для одного из конкурентов, заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов в интервью «Военно-промышленному курьеру».

Источник: РИА Новости

Так он ответил на вопрос журналиста о том, что Россия сможет противопоставить недавнему испытанию ракеты дальностью до тысячи километров в США после выхода Вашингтона из ДРСМД. По словам Обносова, если уже Х-101 может летать на свойственные ей расстояния, то у российских разработчиков есть возможности для улучшения тактико-технических характеристик ракет, однако существуют определенные ограничения.

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«Главное — наша технологическая база, которой можно гордиться. Но мы очень законопослушная страна. У нас система ограничений связана с международными обязательствами и жестко контролируется. Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы пунктуальны в выполнении всех обязательств», — добавил он.

Обносов также напомнил слова Владимира Путина о том, что нельзя допускать очередную гонку вооружения, однако, подчеркнул он, безопасность страны в любом случае будет обеспечена.

«Если нам поставят задачу — решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена», — заключил глава корпорации.

Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из этого соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора. Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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