Саудовская Аравия продала место убийства Хашкаджи

По данным газеты, здание купил менее чем за треть рыночной стоимости неназванный покупатель, а консульство переехало в другой район города, поближе к посольству Соединенных Штатов. Издание сообщает, что для продажи здания саудовцам требовалось разрешение турецких властей, однако те в ответ на запросы СМИ заявили, что ничего не слышали о переезде консульства.
Сообщается также, что причиной продажи стало возможное наличие в здании подслушивающих устройств — такие опасения появились у саудовских дипломатов после работы в нем турецких следователей.
9 июня был опубликован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньеса Каламара, в котором говорится, что Саудовская Аравия виновна в убийстве Хашкаджи.
Проживавший в США Джамаль Хашкаджи, который расследовал коррупцию в Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года на территории саудовского консульства. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели.
По данным турецкой стороны, журналиста пытали, задушили, а затем расчленили его тело. Расследование также показало, что некоторые исполнители связаны с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.
Прим.ред. Новости Mail.ru: СМИ используют и другие варианты написания фамилии журналиста — Хашкуджи, Хашукджи, Хашогги… и др.