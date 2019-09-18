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13:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Саудовская Аравия продала место убийства Хашкаджи

Власти Саудовской Аравии продали здание, в котором располагалось консульство страны в Стамбуле, где по основной версии произошло убийство журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом со ссылкой на турецкое телевидение сообщает Al Jazeera.

Источник: AFP 2019

По данным газеты, здание купил менее чем за треть рыночной стоимости неназванный покупатель, а консульство переехало в другой район города, поближе к посольству Соединенных Штатов. Издание сообщает, что для продажи здания саудовцам требовалось разрешение турецких властей, однако те в ответ на запросы СМИ заявили, что ничего не слышали о переезде консульства.

Сообщается также, что причиной продажи стало возможное наличие в здании подслушивающих устройств — такие опасения появились у саудовских дипломатов после работы в нем турецких следователей.

9 июня был опубликован доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньеса Каламара, в котором говорится, что Саудовская Аравия виновна в убийстве Хашкаджи.

Тайна убийства саудовского журналиста
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Проживавший в США Джамаль Хашкаджи, который расследовал коррупцию в Саудовской Аравии, пропал 2 октября 2018 года на территории саудовского консульства. Власти признали смерть журналиста лишь через 18 дней после его гибели.

По данным турецкой стороны, журналиста пытали, задушили, а затем расчленили его тело. Расследование также показало, что некоторые исполнители связаны с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом. Глава МИД Саудовской Аравии заверил, что кронпринц, с которым связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

Прим.ред. Новости Mail.ru: СМИ используют и другие варианты написания фамилии журналиста — Хашкуджи, Хашукджи, Хашогги… и др.

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