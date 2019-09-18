Рада отказалась отменить закон об импичменте президента

Отмену голосования за документ поддержал лишь 101 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Верховная рада Украины на минувшей неделе приняла предложенный президентом закон о процедуре импичмента главы государства. При этом депутаты проголосовали за принятие документа в первом чтении, и после недолгого обсуждения закон был поставлен на голосование в целом. По мнению оппозиции, голосование прошло с нарушениями, так как депутаты не смогли подать свои поправки к документу. Это дает основания оспорить этот документ в Конституционном суде.
После этого депутаты оппозиционной фракции «Европейская солидарность» зарегистрировали в Раде проект постановления об отмене голосования за этот закон.
Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.
В принятом Радой законе говорится, что парламент может отстранить президента Украины в порядке импичмента исключительно в случае совершения им госизмены или иного преступления.