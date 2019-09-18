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14:57 (мск), источник: Интерфакс

Путин обсудил с саудовским принцем цены на нефть после атак на НПЗ

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом Аль Саудом ситуацию, сложившуюся в результате атаки на саудовские нефтяные предприятия, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении отмечается, что Путин выразил озабоченность атаками на объекты компании Saudi Aramco и высказался за проведение тщательного и объективного расследования произошедшего.

Пресс-служба информирует, что было «рассмотрено положение на глобальном рынке углеводородов, в том числе ход реализации договоренностей в формате «ОПЕК плюс». Собеседники выразили «обоюдный настрой на продолжение тесной координации в целях стабилизации мировых цен на нефть».

Затрагивались также вопросы подготовки планируемого визита Путина в Саудовскую Аравию.

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Телефонный разговор состоялся «в соответствии с обращением саудовской стороны».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что собеседники не обсуждали условия, при которых ОПЕК+ может временно нарастить добычу нефти для стабилизации цен на рынке.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, причем согласно их заявлениям, в ходе атаки они использовали 10 беспилотников. Однако США усомнились в причастности хуситов и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

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