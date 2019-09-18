14:59 (мск), источник: Ведомости
Кремль прокомментировал дело Павла Устинова
Песков предложил дождаться результатов апелляции.
Кремль знает об акциях в поддержку актера Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю власти, и принимает это к сведению, заявил журналистам
Видео задержания актера видели в Кремле, но «это не является основанием для
Есть законное право не соглашаться с решением суда, обжаловать его в вышестоящих судебных инстанциях. Это право, насколько мы понимаем, было реализовано.
На вопрос, почему все же люди пришли к администрации президента, Песков предложил спросить об этом у них.
Снижения доверия к судебной и правоохранительной системам на фоне подобных дел в Кремле не фиксируют. «Я не стал бы делать
В сентябре Тверской суд Москвы приговорил Устинова к трем с половиной годам колонии общего режима. По версии следствия, он оказал сопротивление при задержании на несогласованном митинге 3 августа, в результате чего пострадал омоновец. Устинов вину не признал, по его словам, он не участвовал в акции протеста, а ждал друга у метро. Свидетели во время судебных разбирательств указывали, что бойцы ОМОНа и Устинов столкнулись и потеряли равновесие.
Устинова массово поддержали российские артисты, журналисты и политики. После объявления приговора в социальных сетях начался флешмоб в его поддержку. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева и председатель совета директоров «Новой газеты» Дмитрий Муратов направили генпрокурору Юрию Чайке жалобу на решение суда. Зампред комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов также попросил Чайку рассмотреть возможность опротестовать приговор актеру. 18 сентября у администрации президента начались пикеты за освобождение Устинова.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал ситуацию, в которой оказался Устинов, вопиющей несправедливостью. Это заявление согласуется с точкой зрения, которой придерживаются в администрации президента, рассказали «Дождю» источники в Кремле. Они ожидают, что дело Устинова пересмотрит Мосгорсуд.
Александра Чунова, Светлана Бочарова