17:28 (мск), источник: Коммерсантъ
Владимир Путин и Владимир Зеленский отдаляются друг от друга
Представители Украины отказываются утвердить согласованную «формулу Штайнмайера».
В трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. Источники «Ъ», знающие о содержании переговоров, сообщили, что Киев отказался утвердить согласованную ранее общую редакцию «формулы Штайнмайера». Это может сорвать разведение сил и средств конфликтующих сторон в Петровском и Золотом и, как следствие, ставит под угрозу проведение саммита в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция).
О тупике в переговорах на заседании ТКГ в Минске «Ъ» сообщил источник, знающий об их содержании. По его словам, украинская сторона отказалась утвердить общую редакцию «формулы Штайнмайера» (названа по имени
Таким образом, говорит собеседник, срывается договоренность советников лидеров стран «нормандского формата». Согласно ей, на сегодняшнем заседании должны были согласовать формулу и сроки разведения сил и средств. Этого не произошло.
Отказ в беседе «Ъ» подтвердил представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Валерий Гребенюк. Хотя заседание еще продолжается, дипломат в нем участия не принимает — он ушел в знак протеста и дожидается окончания встречи в лобби минского «Президент-отеля».
Владимир Соловьев, Минск.