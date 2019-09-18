17:14 (мск), источник: Lenta.Ru
Украина обвинила Россию в срыве нормандского саммита
Встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась
По его словам, саммит должен был пройти во вторник, 17 сентября, и президент Украины Владимир Зеленский был готов его провести.
«К сожалению, Российская Федерация в этот раз по техническим причинам не смогла принять участие», — подчеркнул министр в ходе совместного заседания комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС. Пристайко отметил, что, в свою очередь, французская и немецкая делегации были готовы к встрече.
«Я сегодня позже буду общаться с министром иностранных дел Германии», — добавил он.
Ранее в среду стало известно о том, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера» по закреплению за Донбассом особого статуса. В результате встреча «нормандской четверки» оказалась под угрозой срыва, уточнил источник ТАСС, знакомый с ходом переговоров контактной группы по урегулированию конфликта на
«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев неоднократно обвинял Россию в причастности к боевым действиям. Москва опровергает все обвинения, указывая на их голословность.