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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил Министерству финансов США увеличить санкционное давление на Иран после нападения беспилотников на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco.

Источник: AP 2019

«Я только что поручил главе Минфина в значительной степени усилить санкции против Ирана», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что президент США в ближайшие дни определится с ответом за атаку беспилотников. При этом ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы из Йемена. Иран отвергает, что имеет отношение к атаке.

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Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%.

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Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

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