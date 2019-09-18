Трамп поручил Минфину усилить санкции против Ирана

«Я только что поручил главе Минфина в значительной степени усилить санкции против Ирана», — написал Трамп в своем Twitter.
Ранее американский вице-президент Майкл Пенс заявил, что президент США в ближайшие дни определится с ответом за атаку беспилотников. При этом ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы из Йемена. Иран отвергает, что имеет отношение к атаке.
Напомним, 14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%.