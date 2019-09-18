Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита

«Ведется обсуждение этой темы», — сказал он.
Так Песков прокомментировал данные СМИ о том, что саммит находится под угрозой срыва из-за того, что украинская делегация отказалась подписывать документ по имплементации «формулы Штайнмайера».
В среду министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России. По его словам, президент Украины был готов к мероприятию, запланированному на вторник, 17 сентября.
Ранее в этот день СМИ сообщили, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера».
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев регулярно называет Москву стороной конфликта. Российские власти отвергают свою причастность к боевым действиям.