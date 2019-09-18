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17:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Кремль прокомментировал данные об угрозе срыва нормандского саммита

Представители стран «нормандского формата» обсуждают вопрос о подписании «формулы Штайнмайера», которая обязывает Украину принять закон об особом статусе Донбасса, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 18 сентября.

Источник: Reuters

«Ведется обсуждение этой темы», — сказал он.

Так Песков прокомментировал данные СМИ о том, что саммит находится под угрозой срыва из-за того, что украинская делегация отказалась подписывать документ по имплементации «формулы Штайнмайера».

В среду министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встреча представителей дипломатической группы «нормандского формата» не состоялась из-за России. По его словам, президент Украины был готов к мероприятию, запланированному на вторник, 17 сентября.

Ранее в этот день СМИ сообщили, что Киев на встрече в Минске отказался подписывать «формулу Штайнмайера».

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Киев регулярно называет Москву стороной конфликта. Российские власти отвергают свою причастность к боевым действиям.

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