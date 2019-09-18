18:21 (мск), источник: Секрет Фирмы
Китайцам запретят обсуждать скандалы со звёздами. И похвалят за поддержку политики партии
Администрация киберпространства Китая опубликовала законопроект управления интернетом с новым списком запретов.
Согласно документу, планируется запретить распространение контента, который «угрожает национальной безопасности, способствует терроризму, разжигает межнациональную ненависть, наносит ущерб государственной религиозной политике, распространяет ложь или информацию, связанную с непристойностью, азартными играми или насилием».
Кроме того, в сообщениях не должно быть подстрекательства к дискриминации определённых групп, приукрашенных заголовков и нанесения вреда здоровью несовершеннолетних.
От операторов
В Китае действует система фильтрации интернета, известная как «Великий китайский файервол». Официальное название проекта — «Золотой щит». Его разработали в 1998 году. С 2003 года он действует по всей стране. Среди заблокированных ресурсов — Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, «Википедия», а также сайты иностранных изданий и агентств.
В августе китайская компания ByteDance Ltd (владелец сервиса TikTok) разработала поисковую систему Toutiao Search. Поисковик выдаёт результаты в соответствии с законодательством Китая об
Анна Шахова