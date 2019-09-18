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18:21 (мск), источник: Секрет Фирмы

Китайцам запретят обсуждать скандалы со звёздами. И похвалят за поддержку политики партии

Администрация киберпространства Китая опубликовала законопроект управления интернетом с новым списком запретов.

Источник: AP 2019

Согласно документу, планируется запретить распространение контента, который «угрожает национальной безопасности, способствует терроризму, разжигает межнациональную ненависть, наносит ущерб государственной религиозной политике, распространяет ложь или информацию, связанную с непристойностью, азартными играми или насилием».

Под запрет хотят отнести информацию, содержащую вульгарность, сексуальное совращение и скандалы со знаменитостями.

Кроме того, в сообщениях не должно быть подстрекательства к дискриминации определённых групп, приукрашенных заголовков и нанесения вреда здоровью несовершеннолетних.

Впрочем, помимо запретов документ говорит о поощрении упоминаний определённой информации. В частности, мыслей председателя КНР Си Цзиньпина, сведений о китайском социализме, а также о политике партии.
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От операторов веб-сайтов инициатива требует создания механизмов проверки контента в реальном времени. Это необходимо для борьбы со слухами и фейками. Кроме того, операторы должны продвигать поощряемый контент с помощью push-уведомлений, а также создать систему рейтинга пользователей.

В Китае действует система фильтрации интернета, известная как «Великий китайский файервол». Официальное название проекта — «Золотой щит». Его разработали в 1998 году. С 2003 года он действует по всей стране. Среди заблокированных ресурсов — Google, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, «Википедия», а также сайты иностранных изданий и агентств.

В августе китайская компания ByteDance Ltd (владелец сервиса TikTok) разработала поисковую систему Toutiao Search. Поисковик выдаёт результаты в соответствии с законодательством Китая об интернет-цензуре.

Анна Шахова

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