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18:43 (мск), источник: Коммерсантъ

Зеленский предложил развести силы в Донбассе сразу по всей линии соприкосновения

План по Донбассу, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает разведение сил сразу по всей линии прикосновения, сообщил глава украинского Министерства иностранных дел Вадим Пристайко.

Источник: Администрация президента Украины

Сейчас развести войска удалось только в районе Станицы Луганская. Аналогичное разведение войск, намеченное еще в 2016 году, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское сорвалось, и войска вернулись на свои позиции.

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«Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения», — сказал глава МИДа на заседании комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и евроинтеграции (цитата по ТАСС).

Пристайко подчеркнул, что задача состоит в том, чтобы «не допустить кровопролития». «Это короткий план Зеленского», — уточнил он. Позднее министр заявил, что дал свое согласие на «формулу Штайнмайера». Формула предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов, которые должны быть признаны ОБСЕ честными и свободными.

Сегодня днем «Ъ» стало известно, что в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины возникли разногласия. По информации источников «Ъ», Киев отказался утвердить согласованную ранее общую редакцию «формулы Штайнмайера». Такое решение украинской стороны может сорвать разведение сил и средств в Петровском и Золотом и, как следствие, ставит под угрозу проведение саммита в «нормандском формате».

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