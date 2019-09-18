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22:56 (мск), источник: РИА Новости

Помпео объяснил провал Patriot при атаке на саудовские нефтяные объекты

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео не удивлен, что система противовоздушной обороны Саудовской Аравии, включая систему американского производства Patriot, не смогла отразить ракетный удар по нефтяным объектам в минувшие выходные, так как все такие системы работают «с переменным успехом».

Источник: AP 2019

«Мы видели, что системы ПВО по всему миру работают с переменным успехом. Даже одни из самых лучших систем в мире не всегда сбивают (цели)», — заявил Помпео сопровождавшим его журналистам, сообщает пресс-служба госдепартамента.

Он также вновь заявил, что у США нет данных, которые бы указывали на то, что ракеты были запущены не с севера, где находится Иран, и вновь обвинил Исламскую республику в причастности к атаке.

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Саудовская Аравия является главным покупателем американского оружия на Ближнем Востоке, включая комплексы Patriot. За последние годы власти страны несколько раз сообщали об успешном перехвате ракет, запущенных по объектам на территории королевства со стороны йеменских повстанцев-хуситов.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после атаки на ее нефтяные объекты 14 сентября сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Саудовский министр энергетики 17 сентября объявил, что благодаря использованию резервов поставки нефти уже вернулись на прежний уровень, а утерянная добыча пока восстановлена наполовину.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео ложью. В среду в Минобороны Саудовской Аравии также обвинили Иран в атаке при помощи беспилотников и крылатых ракет.

Справка
Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами

Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

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