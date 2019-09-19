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03:14 (мск), источник: Коммерсантъ

Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в США

Вице-президент США Майк Пенс обсудил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским предстоящую встречу главы государства с президентом США Дональдом Трампом, которая должна состояться на следующей неделе на сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба господина Пенса.

Источник: Reuters

Во время разговора господин Пенс «подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», а также высоко оценил деятельность нового украинского руководства за «смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ» (цитаты по «РИА Новости»).

Напомним, ранее о предстоящей встрече двух лидеров сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко. По его словам, представители Украины прибудут в США 23 сентября. Точная дата встречи президентов пока неизвестна.

1 сентября Владимир Зеленский приехал в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Украинский президент встретился с вице-президентом США Майклом Пенсом. Изначально планировалось, что господин Зеленский встретится с Дональдом Трампом, но тот в последний момент отменил поездку из-за начавшегося в Штатах урагана «Дориан».

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