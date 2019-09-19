Белый дом подтвердил встречу Трампа и Зеленского в США

03:14 (мск), источник: Коммерсантъ
Во время разговора господин Пенс «подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины», а также высоко оценил деятельность нового украинского руководства за «смелые действия по борьбе с коррупцией путем законодательных реформ» (цитаты по «РИА Новости»).
Напомним, ранее о предстоящей встрече двух лидеров сообщил глава министерства иностранных дел (МИД) Украины Вадим Пристайко. По его словам, представители Украины прибудут в США 23 сентября. Точная дата встречи президентов пока неизвестна.
1 сентября Владимир Зеленский приехал в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Украинский президент встретился с