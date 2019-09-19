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04:02 (мск), источник: ТАСС

Трюдо извинился за фотографию с черным гримом на лице после обвинений в расизме

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что в 2001 году на одной из вечеринок нанес черный грим на лицо и надел белый тюрбан. Соответствующее заявление, которое транслировали все национальные телеканалы страны, он сделал на борту своего самолета в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия).

Источник: Reuters

«В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать, — сказал он. — Я прошу у канадцев за это прощения». Трюдо добавил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом. «Теперь я понимаю, что это не так», — сказал он. Глава правительства также подчеркнул, что «всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности».

В среду журнал Time в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием «Арабская ночь» в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо.

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Позже лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх, который является последователем религиозного течения сикхизм и сам носит тюрбан, обвинил премьер-министра в расизме.

«[Данное фото] — это высмеивание кого-то за то, как он живет, — сказал Сингх, который является последователем религиозного течения сикхизм и сам носит тюрбан. — Я думаю, что он [Трюдо] должен ответить на вопрос, почему он это сделал, о чем говорит эта [его выходка], что он думает о людях, которые только из-за того, кто они есть, из-за цвета своей кожи, сталкиваются с проблемами в жизни».

«Расизм реален, — заявил оппозиционер в среду в эфире национального телеканала CBC. — Я испытал это на себе, и он [премьер-министр] должен ответить на эти вопросы».

В Канаде в настоящее время идет предвыборная кампания. Парламентские выборы намечены на 21 октября.

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