04:02 (мск), источник: ТАСС
Трюдо извинился за фотографию с черным гримом на лице после обвинений в расизме
ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/.
«В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать, — сказал он. — Я прошу у канадцев за это прощения». Трюдо добавил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом. «Теперь я понимаю, что это не так», — сказал он. Глава правительства также подчеркнул, что «всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности».
В среду журнал Time в своем Twitter опубликовал
Позже лидер оппозиционной Новой демократической партии Канады Джагмит Сингх, который является последователем религиозного течения сикхизм и сам носит тюрбан, обвинил
«[Данное фото] — это высмеивание
«Расизм реален, — заявил оппозиционер в среду в эфире национального телеканала CBC. — Я испытал это на себе, и он [премьер-министр] должен ответить на эти вопросы».
В Канаде в настоящее время идет предвыборная кампания. Парламентские выборы намечены на 21 октября.