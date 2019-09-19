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06:36 (мск), источник: Интерфакс

В НАТО увидели подрыв своего военного превосходства над Россией

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд предупредил, что военное превосходство НАТО над Россией было подорвано в последние годы.

Источник: AP 2019

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано», — заявил Данфорд журналистам после недавней встречи военного комитета НАТО в Словении.

По его словам, это вынудило альянс разработать новую военную стратегию, которая была согласована в мае. Генерал отметил, что в НАТО признают «новый баланс» сил.

«Мы согласуем планирование, которое происходит внутри НАТО, и коллективные усилия по развитию потенциала», — сказал Данфорд.

Он добавил, что встреча в Любляне была «продолжением усилий по реализации военной стратегии Североатлантического альянса».

«Необходимость быть гораздо более продуманными в процессе развития потенциала, проведения оценок, разработки концепций и стратегии — это то, что находится в центре внимания», — отметил генерал.

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