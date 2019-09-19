В НАТО увидели подрыв своего военного превосходства над Россией

«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано», — заявил Данфорд журналистам после недавней встречи военного комитета НАТО в Словении.
По его словам, это вынудило альянс разработать новую военную стратегию, которая была согласована в мае. Генерал отметил, что в НАТО признают «новый баланс» сил.
«Мы согласуем планирование, которое происходит внутри НАТО, и коллективные усилия по развитию потенциала», — сказал Данфорд.
Он добавил, что встреча в Любляне была «продолжением усилий по реализации военной стратегии Североатлантического альянса».
«Необходимость быть гораздо более продуманными в процессе развития потенциала, проведения оценок, разработки концепций и стратегии — это то, что находится в центре внимания», — отметил генерал.