06:56 (мск), источник: Вести.Ru
Уволенный Трампом Болтон начал огрызаться на бывшего шефа
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в
По информации газеты «Политико», Болтон, в частности, назвал «ужасным сигналом» решение американского лидера пригласить главарей радикального движения «Талибан» (запрещен в России) на переговоры в загородную резиденцию.
Кроме того, по мнению
Причиной откровений Болтона, скорей всего, стали личные счёты с президентом, полагает телеканал «Россия 24». Трамп отправил своего помощника в отставку на прошлой неделе. Он объяснил свое решение тем, что Болтон совершил серьёзные ошибки и не находил общий язык с представителями вашингтонской администрации.