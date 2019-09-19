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06:56 (мск), источник: Вести.Ru

Уволенный Трампом Болтон начал огрызаться на бывшего шефа

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на закрытой встрече в Нью-Йорке раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа.

Источник: AP 2019

По информации газеты «Политико», Болтон, в частности, назвал «ужасным сигналом» решение американского лидера пригласить главарей радикального движения «Талибан» (запрещен в России) на переговоры в загородную резиденцию.

Кроме того, по мнению экс-советника, переговоры американцев с КНДР и Ираном были обречены на провал, так как эти страны не планировали отказаться от ядерного оружия. Бывший помощник главы государства также считает, что именно отказ Трампа от ответных действий на сбитый иранскими вооружёнными силами американский беспилотник привёл к нападению на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Причиной откровений Болтона, скорей всего, стали личные счёты с президентом, полагает телеканал «Россия 24». Трамп отправил своего помощника в отставку на прошлой неделе. Он объяснил свое решение тем, что Болтон совершил серьёзные ошибки и не находил общий язык с представителями вашингтонской администрации.

Дональд Трамп уволил своего советника Джона Болтона
Во время загрузки произошла ошибка.
11 сентября© Ньюстюб
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