15:01 (мск), источник: РИА Новости
В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера»
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Изменение Киевом позиции по «формуле Штайнмайера» не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей, заявил
«Формула Штайнмайера» — инициатива
Было заявлено, что подписание состоится при выполнении ряда условий. При этом отмечалось, что принципиальных возражений по формуле нет.
В Кремле напомнили, что изначально меру согласовывали без
Работу надо продолжать, насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций. <...> В любом случае это (сложившаяся ситуация. — Прим. ред.) не способствует быстрому продвижению.
Свою озабоченность произошедшим выразили также в странах — участницах нормандской четверки и в самопровозглашенных республиках.