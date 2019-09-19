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15:01 (мск), источник: РИА Новости

В Кремле прокомментировали отказ Киева подписать «формулу Штайнмайера»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Изменение Киевом позиции по «формуле Штайнмайера» не укладывается в рамки имевшихся ранее договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: РИА Новости

«Формула Штайнмайера» — инициатива экс-министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об особом статусе Донбасса. Накануне представители Киева отказались подписать ее на переговорах контактной группы в Минске, несмотря на то, что шаг был согласован участниками нормандской четверки и одобрен главой МИД Украины.

Было заявлено, что подписание состоится при выполнении ряда условий. При этом отмечалось, что принципиальных возражений по формуле нет.

В Кремле напомнили, что изначально меру согласовывали без каких-либо дополнительных условий.

Работу надо продолжать, насколько работа может продолжаться в условиях меняющихся позиций. <...> В любом случае это (сложившаяся ситуация. — Прим. ред.) не способствует быстрому продвижению.
Дмитрий Песков

Свою озабоченность произошедшим выразили также в странах — участницах нормандской четверки и в самопровозглашенных республиках.

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