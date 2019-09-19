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15:51 (мск), источник: ТАСС

Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады

Экс-депутат будет рассказывать зрителям о содержании «кулуарных разговоров» и о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik. Анонс программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» с ее участием канал опубликовал на YouTube.

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Согласно анонсу, экс-депутат намерена рассказывать зрителям о «секретах Верховной рады», содержании «кулуарных разговоров» в парламенте и о том, как «принимаются вредоносные для украинцев законы».

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На прошлой неделе Савченко в эфире украинского телекнала NewsOne пожаловалась, что не может найти работу, а из-за подорванного в тюрьме здоровья вряд ли имеет шансы пройти медкомиссию и вернуться на военную службу.

Савченко баллотировалась на недавних выборах в Раду по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево неподалеку от линии соприкосновения в Донбассе, но получила лишь восемь голосов в свою поддержку.

Ранее она лишилась депутатского иммунитета в связи с подозрением в подготовке теракта. Следствие обвиняло ее в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу.

В ночь на 16 апреля Броварский городской районный суд Киевской области освободил Савченко, поскольку истек срок ее ареста.

До этого — летом 2014 года, она, воюя в Донбассе, перешла украино-российскую границу и была задержана в России, после чего Следственный комитет РФ обвинил ее в пособничестве убийству российских тележурналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. В марте 2016 года суд в РФ признал Савченко виновной и приговорил к 22 годам лишения свободы, однако уже через два месяца ее обменяли на двух граждан России.

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