Надежда Савченко стала ведущей телешоу о «секретах» Рады

15:51 (мск), источник: ТАСС
КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко устроилась ведущей на телеканал Zik. Анонс программы «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» с ее участием канал опубликовал на YouTube.
Согласно анонсу,
На прошлой неделе Савченко в эфире украинского телекнала NewsOne пожаловалась, что не может найти работу, а
Савченко баллотировалась на недавних выборах в Раду по 51-му одномандатному округу в поселке Зайцево неподалеку от линии соприкосновения в Донбассе, но получила лишь восемь голосов в свою поддержку.
Ранее она лишилась депутатского иммунитета в связи с подозрением в подготовке теракта. Следствие обвиняло ее в подготовке к теракту в сессионном зале парламента и в правительственном квартале. Верховная рада 22 марта 2018 года лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на арест, после чего ее взяли под стражу.
До этого — летом 2014 года, она, воюя в Донбассе, перешла