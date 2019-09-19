Бывший посол Украины призвал развалить Россию

Александрович считает, что в своих нынешних границах Россия не способна стать «нормальным цивилизованным государством». Однако если страну удастся сократить до существующих размеров ее европейской территории, лишить ресурсов, ядерного оружия и членства в Совете Безопасности ООН, ситуация изменится. По мнению украинского дипломата, в таких обстоятельствах Россия «имеет все шансы стать ответственным региональным игроком, возможно даже стать членом ЕС и НАТО, мирно сосуществовать со своими соседями».
Хотя Александрович уверен, что попытки договориться с Москвой непродуктивны, поскольку «противоречат установкам кремлевского режима», военный сценарий развития событий он также исключает.
По его словам, международное сообщество должно сосредоточиться на масштабном санкционном давлении, ввести персональные санкции против высшего руководства России и обвалить цены на нефть.
Такой вариант развития событий Александрович называет «единственным эффективным долгосрочным решением, от которого выиграет подавляющее большинство стран», добавляя, что консенсус по этому вопросу должны достигнуть все крупные страны, в том числе Евросоюз, США и Китай. «Наступает время, когда последняя империя зла должна упасть», — заключает он.
Ранее экс-глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна «развалить Московию» для спасения европейской цивилизации. По ее мнению, Киевская Русь должна положить ей конец «как тюрьме народов». Это, по словам Гопко, является миссией Украины, и украинцы должны «сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности», — написала она.