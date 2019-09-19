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20:03 (мск), источник: РИА Новости

Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии «развалить» Россию

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв посла Украины в Сербии сделать распад России целью для международного сообщества, заявила, что вместо работы над ошибками киевская «дипломатия» опять ищет любимые грабли.

Источник: РИА Новости

Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества.

«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны», — написала Захарова в Facebook, комментируя соответствующее заявление.

Она напомнила, что в отношении Киева не было ни военных действий, ни санкций, наоборот, была только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий.

«А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению ее же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и “от Украины останутся несколько кусков”. Механику “распада Украины” Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками киевская “дипломатия” опять ищет любимые грабли», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.

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