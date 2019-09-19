Захарова прокомментировала призыв посла Украины в Сербии «развалить» Россию

Ранее посол Украины в Сербии Александр Александрович призвал сделать распад России целью для международного сообщества.
«Зачем по-остаповски призывать заграницу на помощь? Представитель Киева мог просто вспомнить собственный опыт самоуничтожения и развала страны», — написала Захарова в Facebook, комментируя соответствующее заявление.
Она напомнила, что в отношении Киева не было ни военных действий, ни санкций, наоборот, была только финансовая и политическая поддержка Запада в течение десятилетий.
«А унитарная страна находится в процессе, который, по мнению ее же журналиста Дмитрия Гордона, может привести к распаду государства, и “от Украины останутся несколько кусков”. Механику “распада Украины” Дмитрий Гордон год назад разобрал в деталях, и украинским послам стоило бы, прежде чем писать ересь, почитать хотя бы своих же авторов. Но вместо работы над ошибками киевская “дипломатия” опять ищет любимые грабли», — резюмировала официальный представитель МИД РФ.