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20:58 (мск), источник: Интерфакс

Россия предложила Турции купить МС-21 и SuperJet

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU — Перелет МС-21−300 на выставку в Стамбуле стал международной премьерой.

Источник: Интерфакс

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям приобрести российские гражданские самолеты МС-21 и Sukhoi SuperJet, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь.

Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100. Помимо этого, Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации.
Юрий Слюсарь
глава ОАК

Переговоры прошли в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле. В ОАК отмечают, что для МС-21−300 полет в Стамбул стал зарубежной премьерой.

В рамках фестиваля российская сторона также представила сверхманевренный истребитель Су-35 и многофункциональный самолет-амфибию Бе-200ЧС.

Как сообщалось, во время посещения авиасалона МАКС-2019 президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с президентом РФ Владимиром Путиным остановился у истребителя Су-57, и турецкий лидер поинтересовался, летает ли уже эта машина. Получив от президента РФ утвердительный ответ, Эрдоган спросил, можно ли купить этот самолет. Путин ответил: «Можете купить», после чего оба президента рассмеялись.

Во время загрузки произошла ошибка.

Позже Путин сообщил, что обсуждал с Эрдоганом сотрудничество по Су-35 и возможную работу по новому самолету Су-57.

В августе Эрдоган заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35.

Технические особенности

Су-35 — глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения «4++». По данным компании «Сухой», в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

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Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

МС-21−300 — базовая версия, проходящего в настоящий момент испытания самолета МС-21. Самолет сможет перевозить до 211 пассажиров на расстояние до 6 тысяч километров. Начать серийное производство лайнера планируется в 2021 году.

В настоящее время подписаны твердые контракты на поставку 175 таких лайнеров: с «Авиакапитал-Сервисом» (всего 85 штук, 50 из которых для «Аэрофлота»), подконтрольной ОАК «Ильюшин Финанс Ко» (50), «ВЭБ-лизингом» (30) и авиакомпанией «ИрАэро» (10).

SSJ-100 разработан и произведен АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в ПАО «ОАК») при участии итальянского машиностроительного холдинга Leonardo-Finmeccanica. Сейчас самолеты эксплуатируются в «Аэрофлоте», «Газпром авиа», «Якутии», «Ямале», «ИрАэро», «Азимуте», МВД России, МЧС, «СЛО Россия», «РусДжете», а также мексиканской Interjet, ВВС Таиланда и госструктурами Казахстана.

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