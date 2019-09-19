Глава СВР заявил о преждевременности обвинений Ирана в атаках на Saudi Aramco

«Мы собираем эти данные (о том, кто стоит за атаками — “ИФ”), но окончательных выводов пока не делаем», — сказал Нарышкин журналистам в четверг.
Комментируя утверждения о том, что за этими атаками стоит Иран, глава СВР подчеркнул: «Мне представляется, что нельзя делать выводов не имея каких-то твердых доказательств».
В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco подверглись атаке. В частности, был атакован ряд нефтяных объектов на востоке королевства. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое — на 5,7 млн баррелей в сутки.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.
Представитель Минобороны Саудовской Аравии 18 сентября сообщил, что объекты нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. Он также заявил, что траектории подлета указывают, что они были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран.