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10:55 (мск), источник: Известия

Определенное место жительства: в армию призовут даже без прописки

Минобороны вновь ужесточило правила набора на срочную воинскую службу.

Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Отсутствие в паспорте штампа регистрации или проживание не по месту прописки — больше не препятствие для призыва в армию. В Минобороны разработали новые правила, по которым военкоматы станут заводить учетные карточки не только на зарегистрированных в их районе молодых людей, но и на фактически проживающих. Таким образом, оборонное ведомство, с одной стороны, прикроет основной способ уклонения от службы в армии, а с другой — даст шанс поступить в военный вуз тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

Найти и призвать

Военкомы возьмут на учет всех молодых людей в зоне своей ответственности. В том числе тех, чье проживание на территории комиссариата не зафиксировано в паспорте.

Такие поправки в Положение о воинском учете разработали в Минобороны (документ есть в распоряжении «Известий»). Ожидается, что они вступят в силу в конце нынешнего года, сообщили три источника в военном ведомстве.

В действующей редакции положения есть формулировка: персональный воинский учет граждан ведется «по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)». Это означает, что к военкомату приписываются только те, у кого есть постоянная или временная регистрация в данном районе. Теперь в поправках есть уточнение: «в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания».

Выявлять таких «фактически проживающих» на территории молодых людей военкомы намерены, собирая информацию от учебных заведений и предприятий. Ставить на учет призывников станут «по месту, указываемому гражданами в заявлении в качестве места их пребывания (учебы)».
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сейчас значительное количество призывников, которые переезжают в другой город на учебу или работу, не могут по различным причинам получить регистрацию. Как следствие, их не имеют права поставить на учет в местном военкомате. Принятие постановления, во-первых, обеспечит права молодых людей, а во-вторых, повысит качество и достоверность воинского учета, говорится в пояснительной записке к проекту документа.

Эти правила, связанные с регистрацией, активно использовали молодые люди, желающие избежать военной службы, — они просто меняли место жительства, никого не ставя об этом в известность.

В результате повестки, регулярно рассылаемые военкоматом, не находили адресата. А комиссариат в районе, где призывник фактически проживал, им не интересовался.

Без прописки к звездам

Новые правила постановки на учет решат еще одну проблему. Сейчас молодые люди, в силу разных обстоятельств не имеющие регистрации, не могут поступить в военное училище или устроиться на службу по контракту. Теперь это ограничение будет снято.

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— По ряду причин меня не могут зарегистрировать по адресу, где я живу с одним из родителей, — рассказал «Известиям» Григорий А., который заканчивает школу в следующем году. — Так что моя мечта поступить в летное училище может не сбыться. Для поступления нужно направление от военкомата, а без регистрации меня не ставят там на учет.

Поправки делают контроль за призывниками более эффективным, считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Раньше потенциальный призывник должен был ехать к месту регистрации и оттуда идти в армию. Далеко не все это делали, — рассказал юрист. — Теперь, даже если молодому человеку не удалось зарегистрироваться по месту пребывания, он всё равно обязан явиться в местный военкомат и сообщить о себе. Его поставят на учет, военкомат истребует личное дело или заведет новое. Благодаря этому все получат возможность выполнить свою обязанность — пройти военную службу или реализовать свое право — поступить в военный вуз.

Источник: РИА "Новости"

Работодатели и образовательные учреждения теперь должны будут сообщать в комиссариаты о потенциальных призывниках, которые не зарегистрированы по месту жительства, добавил юрист.

— Решение об изменении в порядке постановки на учет, думаю, обусловлено не только проблемами призыва, но, наверное, и определенными вопросами безопасности, — прокомментировал «Известиям» завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. — В районе могут проживать в два раза больше ребят, чем там зарегистрировано. Сейчас всё чаще наблюдается миграция молодых людей, связанная с обучением или поиском работы.

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Кто имеет право на отсрочку от армии

Жизнь стала намного динамичнее, чем прежде, добавил эксперт. Раньше человек выбирал профессию, поступал на работу в организацию и зачастую оставался там до выхода на пенсию. А ребята, которые родились после 2000 года, сразу планируют сменить несколько работ, показывают социологические исследования.

— Вполне возможно, что те, кто сейчас и не помышляет о том, чтобы связать свою жизнь с армией, через несколько лет могут заинтересоваться службой по контракту. И у них должна быть возможность реализовать это желание, — заключил Андрей Кошкин.

Ранее «Известия» сообщали, что в нынешнем году процедура прохождения медкомиссии в военкоматах серьезно изменится. Перепроверять здоровье призывников, ранее получивших отсрочку, врачи смогут дважды в год: во время весенней и осенней призывных кампаний. Предложенные Минобороны поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе» позволят комиссиям ставить под сомнение заключения гражданских медиков и направлять призывников на обследование. Эта мера усложнит жизнь тем, кто продает и покупает справки. Эксперты, впрочем, опасаются, что вместе с тем усложнится и жизнь молодых людей с серьезными диагнозами вплоть до инвалидности.

Роман Крецул, Алексей Рамм, Алексей Козаченко

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