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06:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Лавров заявил о попытках США рассорить Россию и Китай

США упорно стремятся мобилизовать своих внешних партнеров для сдерживания России и Китая, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Вашингтон при этом пытается рассорить Москву и Пекин, а также оказывает давление на страны, которые не согласны с политикой американской администрации.

Источник: AP 2019

Подобный «миропорядок, основанный на правилах», приводит к негативным последствиям, убежден господин Лавров.

Российский министр написал статью «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике». Глава МИД РФ утверждает, что США «не скрывают желания рассорить Москву и Пекин, расстроить и подорвать развивающиеся вне американского контроля многосторонние объединения и региональные интеграционные структуры в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе».

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Помимо этого Вашингтон «оказывает давление на страны, которые не играют по навязываемым им “правилам” и осмеливаются делать “неправильный” выбор в пользу сотрудничества с “противниками” Америки», считает Сергей Лавров.

Все это, как убежден министр, приводит к «углублению недоверия» между мировыми державами. Кроме того, ухудшается и состояние мировой экономики. В частности, растет волатильность, ужесточается борьба за рынки, энергоресурсы и маршруты их транспортировки, идут торговые войны.

«В политике — расшатывание международно-правового фундамента, нарастание нестабильности и неустойчивости, хаотичная фрагментация глобального пространства. В сфере безопасности — размывание грани между несиловыми и силовыми методами достижения внешнеполитических целей, милитаризация международных отношений, повышение роли ядерного оружия в доктринальных документах США, снижение порога его возможного применения, появление новых очагов вооруженных конфликтов, сохранение глобальной террористической угрозы, милитаризация киберпространства», — написал глава МИД России.

Напомним, Китай стал крупнейшим иностранным участником российских стратегических военных учений «Центр-2019», задействовав в них 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники. Маневры проходят 16—21 сентября при участии контингентов восьми стран и на восьми полигонах — от Дагестана до Кемеровской области.

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Ситуация накалена до предела. Но Москва надеется, что политическое решение все еще можно найти.

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