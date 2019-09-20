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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Лукашенко решил упростить визовый режим с Евросоюзом

МИНСК, 20 сен — РИА Новости. Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза, сообщил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Источник: РИА Новости

Соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко, в пятницу оно будет опубликовано.

Глаз отметил, что документ будет касаться подписания соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и реадмиссии.

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Минск и Евросоюз проводят консультации по этим вопросам с 2014 года. Консультации по второму проекту документа завершены, сообщало ранее МВД республики.

В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отмечал, что оба документа необходимо подписать комплексно.

Посол ЕС в Минске Андреа Викторин в июле сообщала, что соглашение планируется подписать до 2 февраля 2020 года, когда вступают в силу изменения в визовый кодекс ЕС. Согласно нововведениям, стоимость шенгенской визы вырастет с 60 до 80 евро. Предполагается, что после вступления в силу документа об упрощении визового режима цена шенгенской визы для белорусов снизится до 35 евро, страны ЕС будут выдавать больше долгосрочных виз, а также будет расширено число категорий граждан, которые смогут получать визы бесплатно.

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