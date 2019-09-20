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14:38 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны заявили, что Калининградская область надежно защищена от воздушных атак США

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская система ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, в том числе истребителями 5-го поколения. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: AP 2019

«Калининградская область Российской Федерации надежна защищена от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами», — заявили в российском ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей «хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике».

В полной мере это касается и «невидимых» только для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения.
Минобороны РФ

Как отметили в Минобороны, волнение Пентагона по поводу того, что расчеты турецких С-400, поставленных Россией, десакрализируют образ американских «стелс»-самолетов F-35, небезосновательны.

«Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то “планов” покорения Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников — “всякий план хорош только до сражения”, — подытожили в российском министерстве.

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Учения США

Ранее в публикации The National Interest, который ссылался на независимого аналитика Стефана Уоткинса, утверждалось, что 14 марта прошли учения американских ВВС, в ходе которых В-52 вылетел с авиабазы Барксдейл в США, пролетел над Канадой и осуществил имитацию нанесения удара крылатыми ракетами по территории РФ. При этом самолет, как утверждается, осуществил разворот лишь в 60 милях от российского воздушного пространства и позднее совершил посадку на базе королевских ВВС Великобритании.

В статье также говорилось, что в Калининградской области развернута мощная система ПВО, но, по словам командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана, Вооруженные силы США разработали планы, позволяющие взломать эту оборону.

В свою очередь, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не советует США рисковать и нападать на регион, так как техническое состояние и моральный дух расположенных там войск позволяют дать отпор любому противнику.

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