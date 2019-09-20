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15:39 (мск), источник: ТАСС

Песков рассказал, чем занимается Путин в свободное время

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Выходных у президента не бывает, но в свободное время он встречается с близкими и занимается спортом, заявил пресс-секретарь главы государства.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин в выходные дни, если у него появляется свободное время, занимается спортом и встречается с близкими. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, чем занимается Путин в выходные дни.

При этом Песков отметил, что у российского лидера «полноформатных выходных не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решения президента».

Кроме того, по его словам, «документооборот тоже не прекращается, многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, а перед подписанием подготовленных документов ему зачастую требуются консультации с теми или иными руководителями ведомств, органов власти».

«Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, вы знаете, что это он делает регулярно. Встречается с родными и близкими», — добавил представитель Кремля.

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