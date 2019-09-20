15:39 (мск), источник: ТАСС
Песков рассказал, чем занимается Путин в свободное время
ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Выходных у президента не бывает, но в свободное время он встречается с близкими и занимается спортом, заявил
Президент России Владимир Путин в выходные дни, если у него появляется свободное время, занимается спортом и встречается с близкими. Об этом рассказал журналистам
Кроме того, по его словам, «документооборот тоже не прекращается, многие документы не могут вступить в силу без подписи президента, а перед подписанием подготовленных документов ему зачастую требуются консультации с теми или иными руководителями ведомств, органов власти».
«Поэтому полноценных выходных у него не бывает, но в целом он, как и все, когда представляется такая возможность, отдыхает, занимается спортом, вы знаете, что это он делает регулярно. Встречается с родными и близкими», — добавил представитель Кремля.