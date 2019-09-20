Google и Facebook пригласят в Госдуму обсудить вмешательство в дела РФ

«У нас планируется следующее заседание с приглашением Google и Facebook даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется. Тем не менее, хотелось бы с ними поговорить о том, почему это происходит, как тогда надо реагировать на явные нарушения российского законодательства?» — заявил Пискарев после заседания комиссии в пятницу.
Позже он уточнил, что приглашение будет отправлено в ближайшее дни.
Также депутаты к этому заседанию ждут ответа от Deutsche Welle. «Мы хотим все-таки понять, приедут к нам немцы или не приедут, если не приедут, то мы без них обойдемся и проведем наше заседание 27 сентября», — сказал Пискарев.
На заседании комиссии в пятницу присутствовали представители ЦИК, Роскомнадзора и Минюста, а также МИД России, на нем должны были быть рассмотрены новые материалы.
Пискарев ранее сказал, что думская комиссия ожидает материалы от ЦИК РФ и Роскомнадзора о действиях компаний Facebook и Google в так называемый «день тишины» перед выборами и в ходе самого единого дня голосования 8 сентября.
Он проинформировал, что попросил также и другие государственные органы, политические партии и общественные организации сообщать в комиссию Госдумы о выявленных ими фактах иностранного вмешательства. Все такие факты будут в обязательном порядке рассмотрены членами комиссии, заверил Пискарев.
Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что Google и Facebook намеренно пытались влиять на результаты выборов, которые прошли в РФ в единый день голосования 8 сентября. 12 сентября рабочая группа комиссии Совета федерации обсудила противоправное использование ресурсов Google и Facebook для вмешательства в российские выборы. По итогам этого заседания глава комиссии Андрей Климов сообщил о получении от Google и Facebook «сигналов» об их готовности к диалогу.