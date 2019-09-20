Спецслужбы США расследуют что-то связанное со звонком Трампа Зеленскому. Что именно — это тайна
В конце июля Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обстоятельства этого разговора настолько встревожили сотрудника одной из американских спецслужб, что стали предметом внутреннего расследования.
Источник:AFP 2019
Конгресс требует подробностей, но администрация Трампа пока упорно отказывается их предоставить. Многое в этой истории засекречено, а большая часть информации сообщается американскими СМИ со ссылкой на анонимные источники.
Би-би-си разбирает, что известно и что не известно.
С чего все началось?
О существовании жалобы неделю назад сообщил конгрессмен-демократ Адам Шифф, председатель комитета по разведке в Палате представителей США.
В четверг Шифф опубликовал два письма генерального инспектора разведывательного сообщества. В первом письме инспектор информировал конгрессмена о том, что в августе он получил жалобу и после предварительного рассмотрения счел ее заслуживающей дальнейшего расследования.
Во втором письме инспектор жаловался, что и.о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр — назначенец Трампа — запретил ему делиться информацией по этому делу с Конгрессом, как того требует закон.
В жалобе говорится о потенциальной «серьезной или вопиющей проблеме, злоупотреблении или нарушении закона», говорится в письме инспектора.
Жалоба была подана в рамках закона о защите информаторов, принятого в 1989 году. Он предоставляет анонимность и защиту государственным служащим, доложившим об известных им фактах преступлении, растрате или ином грубом нарушении.
В 2012 году президент Барак Обама издал указ, распространяющий действие закона на информаторов с доступом к государственной тайне — в том числе и сотрудников разведки.
Жалоба подается на имя генерального инспектора разведывательного сообщества — это сообщество объединяет 17 американских спецслужб, включая ФБР и ЦРУ. В какой из них работает информатор, пока не сообщалось даже неофициально.
Известно, что его интересы представляет адвокатское бюро, основанное бывшим сотрудником ФБР и ЦРУ и специализирующееся на подобных делах. В компании подтвердили New York Times этот факт, но от любых дальнейших комментариев отказались.
Причем тут Украина?
Трамп мог шантажировать Зеленского, считают в Конгрессе
| Источник:GETTY IMAGES
Именно в телефонном разговоре с Зеленским американский президент мог сказать что-то лишнее, сообщила поздно вечером в четверг газета Washington Post с ссылкой на двух осведомленных источников.
Звонок Трампа Зеленскому уже стал предметом другого разбирательства. Демократы в Палате представителей подозревают президента и его адвоката Руди Джулиани в попытках использовать украинские власти во внутриполитических целях.
Правительственные источники американских СМИ сообщали, что администрация затягивает предоставление пакета военной помощи Украине.
В бытность вице-президентом в администрации Обамы, Джо Байден, среди прочего, курировал связанные с Украиной вопросы. В это же время его сын Хантер Байден занял пост в совете директоров украинской газовой компании «Бурисма». На Украине в отношении «Бурисмы» было открыто расследование, не выявившее никаких нарушений.
Сейчас Байден борется за номинацию в президенты от Демократической партии США, и именно он может стать конкурентом Трампа на президентских выборах в 2020 году.
Пытаясь выбить Байдена из гонки, адвокат президента Джулиани в целом ряде интервью заявлял о вмешательстве Байдена в украинскую политику и участии в коррупционных делах. В частности, он утверждает, что бывший генпрокурор Украины Виктор Шохин был уволен по просьбе Байдена — якобы за то, что разбирался в связях «Бурисмы» с его сыном.
В этом Джулиани якобы убедился после встреч с самим Шохиным и его преемником на посту генпрокурора Юрием Луценко.
Джулиани пытается раскрутить работу сына Байдена на Украине до международного скандала | Источник:GETTY IMAGES
В интервью телеканалу CNN в четверг вечером Джулиани противоречил сам себе. На вопрос «просили ли вы Украину начать расследование против Байдена», адвокат ответил отрицательно.
Но когда ведущий перефразировал вопрос — «просили ли вы Украину присмотреться к Байдену», Джулиани сказал, «да, конечно».
Что говорит сам Трамп?
Американский президент назвал сообщения «очередными фейковыми новостями». Президент написал в «Твиттере», что он знает, что его разговоры с мировыми лидерами могут слушать сотрудники американских и иностранных спецслужб, и поэтому он не говорит ничего лишнего во время таких «густонаселенных» звонков.
....Knowing all of this, is anybody dumb enough to believe that I would say something inappropriate with a foreign leader while on such a potentially “heavily populated” call. I would only do what is right anyway, and only do good for the USA!
Сами по себе контакты президента с иностранными лидерами не относятся к компетенции инспектора разведсообщества.
Фактически президент защищен даже от обвинений в нарушении государственной тайны, поскольку имеет полномочия рассекречивать любую информацию по своему усмотрению.
Что говорят на Украине?
В офисе президента Украины не хотят комментировать разговор с Трампом, сообщает корреспондент Би-би-си в Киеве Джона Фишер.
Однако в опубликованном 25 июля сообщении на сайте президента Украины говорилось, что в разговоре с Зеленским американский президент выразил надежду на «расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США.».
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