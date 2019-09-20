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19:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство не намерено отменять профессиональные праздники

Правительство не будет отменять профессиональные праздники, сообщили «Ъ» в аппарате правительства. Министерства также выступают за сохранение профессиональных праздников, а депутаты отмечают, что существование праздников не дает никакой избыточной экономической нагрузки, на устранение которой и направлена «регуляторная гильотина».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В аппарате правительства заверили «Ъ», что не будут отменять праздники. Там подчеркнули, что цель «регуляторной гильотины» прежде всего отмена устаревших и избыточных обязательных требований.

Как сообщал «Ъ» 20 сентября, в перечне актов РСФСР и СССР, которые рассматриваются на предмет отмены в рамках «регуляторной гильотины», появился ряд постановлений различных органов СССР, вводящих профессиональные праздники, такие как День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Но финальный перечень актов, подлежащих отмене, пока не сформирован.
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Согласно поручению премьера Дмитрия Медведева, к 10 октября федеральные органы исполнительной власти должны представить свои предложения как по тем документам, которые следует сохранить, так и по актам, которые, напротив, нуждаются в отмене. А к 15 ноября в правительство должен быть внесен проект соответствующего постановления.

Ведомства также считают, что профессиональные праздники должны сохраниться.

Так, Минтранс, сообщили «Ъ» в министерстве, выступает за сохранение старейших отраслевых праздников, «потому что они важная часть многолетних трудовых традиций транспортников».

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил «РИА Новости», что отменять профессиональные праздники нет никакой необходимости, так как к ним привыкли и отрасли, и люди, работающие в соответствующих сферах. Кроме того, подчеркнул он, существование таких праздников не несет никакой экономической нагрузки, так как эти даты являются обычными рабочими днями. «Полагаю, что те акты советского времени, которые признают утратившими силу, даже если и содержат нормы, которые устанавливали праздничные дни, наверняка появятся в других свежих актах», — сообщил господин Нилов. А заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков пояснил, что эти же праздники уже продублированы в российских нормативных документах и повода для беспокойства нет.

Наталья Скорлыгина.

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