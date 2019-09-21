21 сентября, источник: ТАСС
Кэмерон рассказал в мемуарах о встречах с Путиным
ЛОНДОН. /ТАСС/. Бывший
«Учитывая страдания сирийского народа и ужас терроризма, я считал, что мы должны были постараться предоставить России тот статус, которого она хотела. Я был готов это сделать. Но, как мне кажется, [президент США Барак] Обама не был готов к такому. Я до сих пор думаю, что если бы Россию воспринимали как равного дипломатического партнера, мы все могли бы найти мирный выход», — приводит выдержки из книги Кэмерона вещательная корпорация
По его воспоминаниям, тогда российский лидер, обсудив запланированные вопросы, сказал: «Послушай, я не хочу устраивать обычный спор, в котором ты говоришь: “Вы ошибаетесь по поводу ситуации в Сирии и Ливии”, а я вам говорю: “Нет, это вы ошибаетесь”. Я хочу очень открыто поговорить и придумать план [действий]». Кэмерон замечает, что обрадовался такому предложению.
По воспоминаниям Кэмерона, российский лидер сказал ему: «Дэвид, я знаю, ты думаешь, что у меня есть рога и хвост, и я не очень верю в демократию… [На его лице промелькнула улыбка. ] И, знаешь, ты не слишком ошибаешься», — цитирует мемуары политика
Он пишет о том, как на одном из саммитов рассказал российскому лидеру о своем давнем путешествии в СССР, перечислив города, в которых тогда побывал: Москва, Ленинград, Ялта, Киев.
Путин, по воспоминаниям Кэмерона, прервал его словами: «Ялта и Киев — уже не часть моей страны». «Я на мгновение увидел сильную личную боль, которую развал Советского Союза причинил этому националисту старой закалки», — пишет британский политик.
Как следует из книги, препятствием для сближения Москвы и Лондона стали события на Украине 2014 года, когда Путин, по мнению Кэмерона, «пересек не только географическую, но и политическую границу».
Вместе с тем бывший британский премьер отмечает, что после украинского кризиса и охлаждения в отношениях двух стран оба лидера продолжали вести неформальные телефонные разговоры.
«Мне не нужно было задаваться вопросом о его мотивации. Было очевидно, что Россия боялась западного влияния в виде ЕС и, превыше всего, НАТО. А Путин был движим идеей российской государственности», — утверждает Кэмерон в своей книге.
«Когда мы встретились с Путиным один на один, я поднял вопрос о правах геев. Он ответил, что в России есть проблема — сокращение населения, и ему нужно, чтобы мужчины женились на женщинах, а те рожали много детей», — пишет Кэмерон, говоря о встрече, состоявшейся перед саммитом Группы двадцати в 2013 году.