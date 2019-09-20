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18:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Президента Грузии могут привлечь за помилование

Генпрокуратура страны начала расследование по факту помилования осужденных за убийство.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили может столкнуться с угрозой импичмента. Генеральная прокуратура страны начала расследование по статье УК «Злоупотребление служебными полномочиями». Причина — решение президента помиловать трех лиц, осужденных за убийства. В ближайшее время планируется допросить сотрудников администрации главы государства.

В заявлении Генеральной прокуратуры Грузии говорится, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 332 УК страны — «Злоупотребление служебными полномочиями». Эта статья предусматривает лишение свободы сроком до девяти лет. Обвиняемых пока нет, но в ближайшие дни следователи допросят сотрудников администрации президента Саломе Зурабишвили — они попытаются выяснить, чем руководствовалась глава государства, принимая решение помиловать Рамаза Девадзе, Аслана Бежанидзе и Зураба Надирадзе, осужденных в разное время за убийства.

Указ об их помиловании президент подписала 28 августа, когда в стране отмечается День Пресвятой Богородицы.

В списке помилованных был еще 31 осужденный за различные преступления, но внимание общественности привлекло именно освобождение от ответственности трех убийц.

Тем более что сама Саломе Зурабишвили, несмотря на бурный протест членов семей жертв преступлений, отказалась объяснять свои мотивы, сославшись на «эксклюзивную прерогативу принятия решений о помиловании».

По данным «Ъ», главным (хотя и недекларируемым) мотивом Саломе Зурабишвили стало то, что адвокаты осужденных смогли убедить ее в «тенденциозности следствия» и «несправедливости судебного решения», якобы принятого «под давлением семей потерпевших, общественного мнения и прокуратуры».

Оппозиция приветствовала решение о начале следствия. Депутат от парламентской партии «Европейская Грузия» Серго Ратиани заявил «Ъ»: необходимо выяснить, «нет ли коррупционной или иной преступной составляющей в процессе принятия решений по скандальным помилованиям».

Как объяснил «Ъ» бывший председатель Конституционного суда Грузии Автандил Деметрашвили, согласно основному закону страны, «президент неприкосновенен», но по требованию трети членов парламента в отношении главы государства может быть начата процедура импичмента.

Решение об отречении главы государства от власти принимает большинство от списочного состава депутатов.

Сейчас в грузинском парламенте большинство кресел занимают представители правящей партии «Грузинская мечта», но многие ее лидеры уже не скрывают недовольства последним решением Саломе Зурабишвили, поскольку «помилование убийц», судя по опросам, резко ударило по рейтингу правящей партии и ее лидера, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Открыто не согласился с указом президента и премьер-министр Георгий Гахария, обладающий, согласно конституции, всей полнотой власти в стране.
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Грузинская правозащитница Елена Тевдорадзе, 16 лет проработавшая в комиссии по помилованию при президенте и десять лет возглавлявшая этот орган, сказала «Ъ», что ни разу не предлагала ни одному из предшественников президента Зурабишвили помиловать осужденного за убийство ввиду «тяжкости этого преступления». Тевдорадзе выразила недоумение в связи с тем, что Саломе Зурабишвили приняла столь «болезненное для пострадавших и всего общества решение», минуя комиссию по помилованию, руководствуясь «непонятными критериями» и пользуясь «непрозрачными источниками информации».

На фоне бурной критики в свой адрес президент Зурабишвили выступила за принятие закона, регулирующего право главы государства на помилование осужденных. Она сообщила, что до принятия такого закона парламентом «добровольно объявляет мораторий» на использование своей прерогативы по помилованию. Как отметил в беседе с «Ъ» политолог Давид Авалишвили, тем самым президент, «по сути, расписалась в ошибочности своего решения, которое она уже не может изменить».

Возможно, согласие главы государства на «добровольный мораторий» продиктовано и печальным опытом одного из ее предшественников — Михаила Саакашвили. В январе 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил экс-президента к трем годам тюремного заключения за помилование высокопоставленных полицейских, осужденных за похищение по личным мотивам молодого банкира Сандро Гиргвлиани, который скончался от побоев при попытке к бегству.

Георгий Двали, Тбилиси

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